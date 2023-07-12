Як скласти договір оренди авто

Дуже часто виникають ситуації, коли відсутність особистого транспортного засобу завдає безліч проблем. Але ж не купувати машину тільки для того, щоб поїхати на відпочинок чи у відрядження. У цих випадках добрим варіантом може стати звернення до прокатної компанії. Сьогодні таку послугу як оренда авто Київ надає всім охочим та за помірну ціну. Великий автопарк прокатників дозволяє кожному вибрати необхідний транспортний засіб.

Отримавши у своє розпорядження автомобіль, не потрібно буде займатися проблемами місця для його утримання, платити за страховку та ремонт. Всі ці питання вирішуватиме орендодавець, а ви в цей час займаєтеся своїми справами.

Основні вимоги до договору

Щоб мати право використовувати транспортний засіб у своїх цілях, спочатку потрібно підписати офіційний документ між прокатною компанією та клієнтом. Ця угода дасть право експлуатувати конкретне авто за певну плату на деякий термін.

Договір має відповідати чинному законодавству. Якщо він правильно складений та юридично грамотно оформлений, то обидві сторони отримують однаковий правовий захист від можливих неприємних проблем. Його наявність є обов'язковою, оскільки використання автотранспорту пов'язане з великою часткою ризику.

Договір оренди авто вважається правомочним якщо в ньому зазначено такі дані:

модель та колір машини, рік випуску, номер кузова, технічні характеристики;

відомості про стан транспортного засобу, наявні недоліки або пошкодження;

вартість прокату за добу;

період дії угоди та можливість її продовження.

Одним із обов'язкових пунктів договору є стаття про права та обов'язки власника та орендаря. У документі має бути зазначено, яка із сторін відповідає за забезпечення транспорту паливом, оплачує ремонт внаслідок пошкоджень, відповідає за техобслуговування.

Деякі особливості угоди

Документи оренда авто включають інформацію про наявність акту приймання-передачі. Зазначається також вартість послуги та порядок проведення розрахунку орендарем. Прописується сума щомісячних внесків та строки їх внесення.

Термін дії оренди має бути вказаний точно, а також прописані умови повернення транспортного засобу. Зазначається у документі розмір застави, а також умови при невиконанні яких орендарем компанія може не повертати дані кошти або утримувати їхню частину.

Угода може бути розірвана як орендодавцем, так і орендарем. З боку компанії це може статися з кількох причин:

несплата за прокат авто;

використання машини не за призначенням;

передача транспорту третім особам.

Клієнт має право розірвати договір якщо автомобіль не відповідає заявленим вимогам. У документі може бути визначено термін попередження контрагента про бажання розірвати домовленість.