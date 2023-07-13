Українцям дозволили не проходити теорію в автошколах, а вчити самостійно

Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в акредитованому закладі.

Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.

Відповідний законопроєкт №7354 у четвер підтримав 271 депутат, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у фейсбуці.

Попередня редакція закону про дорожній рух вимагала проходити підготовку, в тому числі теоретичну, в автошколах

Депутати змінили це положення. Наразі в законі йдеться, що "особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми".

Люди, які вирішили вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в автошколі.

Депутати також доповнили Кодекс про адміністративні правопорушення двома новими статтями:

ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн);

ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 – 51 000 грн).

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після опублікування закону, а положення про самостійне проходження теорії – через три місяці.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають у Україні транспортними засобами.