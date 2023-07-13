На війні загинув офіцер капеланської служби ЗСУ Мар’ян Дюс

Мар’ян Дюс був капеланом Дніпровської зенітної ракетної бригади. Йому було 43 роки.

На війні загинув протоієрей Православної Церкви України, офіцер капеланської служби Збройних сил України Мар’ян Дюс.

Про це повідомив капелан Дмитро Поворотний.

“Упокой Господи протоієрея Православної Церкви України, офіцера капеланської служби Збройних сил України Мар'яна Петровича Дюса”, – написав Дмитро Поворотний.

“Наше місто” повідомляє, що Мар’ян Дюс був капеланом Дніпровської зенітної ракетної бригади. Йому було 43 роки.

Зазначимо, у лютому цього року Мар’ян Дюс був серед капеланів, відзначених державними нагородами.

Нагадаємо, у квітні цього року в храмі Святої Софії відбувся перший випуск військових капеланів. Диплом про спеціальну підготовку отримала перша жінка-капелан.