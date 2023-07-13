​Росіяни вирішили "експортувати" сільхозпродукцію, яку вкрали з окупованих територій України, - Маляр

Росіяни створюють умови для вивезення сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України, аби потім продавати її за межі РФ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації. Наразі, путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ", - написала вона у Telegram.

Маляр пояснила, що для цього окупанти приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що російська окупаційна адміністрація намагається контролювати український врожай і грабувати тимчасово окуповані ними території Запорізької області. Щоб аграрії не могли самостійно розпоряджатися вирощеним врожаєм, загарбники змушують їх вести електронний облік зерна та продуктів переробки.