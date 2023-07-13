До 24 серпня герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України, - Ткаченко

Вартість проєкту - 28 млн грн, і на його реалізацію не використовуватимуть бюджетних коштів.

Герб СРСР замінять на герб України на монументі "Батьківщина-Мати" в Києві до 24 серпня 2023 року.

Про це повідомив на брифінгу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це символічний історичний момент, своєрідний тизер проєкту, який має бути реалізовано вже найближчим часом, до 24 серпня - заміна радянського герба на "Батьківщині-Мати" на тризуб", - сказав Ткаченко.

За словами міністра, вартість проєкту становитиме 28 млн грн, і на його реалізацію не використовуватимуть бюджетних коштів.

Ткаченко також зазначив, що майже всі кошти на проєкт уже зібрано.

Тризуб буде виготовлено вже до кінця липня, його частини виготовлять зі сталі "Запоріжсталі". За словами скульптора проєкту Олексія Пергаменщика, зображення герба України "відповідатиме нормам законодавства".

Крім того, буде розпочато роботи з підготовки демонтажу герба СРСР.

Нагадаємо, монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.

Згідно з законом про заборону комуністичної символіки, місцева влада зобов'язана знести всі пам'ятники радянським діячам. Незважаючи на те, що пам'ятник "Батьківщина-мати" пов'язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати. Ще у 2016 році повідомлялося, що зі щита скульптури планують прибрати герб СРСР.

У липні минулого року Мінкультури запустило опитування щодо долі гербу. Серед запропонованих відповідей були такі варіанти: залишити все як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим; замінити на Тризуб – Державний Герб України.

В опитуванні у додатку "Дія" взяло участь близько 780 тис. людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.