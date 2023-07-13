Австралія заявила про складність надання Україні списаних винищувачів F-18

Раніше Україна подала запит до Австралії щодо десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз поставив під сумнів пропозицію посилити Повітряні сили Збройних сил України списаними винищувачами, заявивши, що запит Києва на передачу F-18 Hornet є "складним питанням".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами міністра, надання літаків є складнішим, ніж інші форми військової підтримки України, втім переговори ще тривають.

"Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною про це. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - сказав Марлз в інтерв'ю АВС.

Зазначається, що Австралія вивела з експлуатації в 2019-2021 роках 71 винищувач F-18, замінивши на сучасніші F-35. За підрахунками військових аналітиків, на зберіганні залишаються близько 40 літаків, хоча незрозуміло, скільки з них готові до польотів.

У червні посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Київ звернувся до Австралії щодо стану 41 списаного F-18. За даними джерел AFP, в робочому стані перебувають від 12 до 16 літаків.

Нагадаємо, у червні уряд Австралії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $110 млн. До нього увійдуть військові транспортні засоби, боєприпаси та гуманітарне фінансування.

Зазначимо, нещодавно міністр закрдонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року. При цьому є багато нюансів, тому графік може зсуватися.