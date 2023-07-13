У червні через платформу United24 зібрали понад 200 млн грн для рятувальників на Херсонщині.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
“У червні бізнеси та донори з усього світу пожертвували через фандрейзингову платформу UNITED24 понад 200 мільйонів гривень, щоб допомогти рятувальникам на Херсонщині”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до платформи долучилися нові амбасадори, на фронт передали понад 500 безпілотників, відбудовано інфраструктурні об’єкти, закрито важливі збори.
Нагадаємо, у травні актор Міша Коллінз долучився до платформи United24. Він буде займатися напрямком розмінування.