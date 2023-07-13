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У червні через платформу United24 зібрали понад 200 млн грн для рятувальників на Херсонщині

Крім того, за пожертви через платформу на фронт передали понад 500 безпілотників.

У червні через платформу United24 зібрали понад 200 млн грн для рятувальників на Херсонщині
Фото: Telegram/Zelenskiy

У червні через платформу United24 зібрали понад 200 млн грн для рятувальників на Херсонщині. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

“У червні бізнеси та донори з усього світу пожертвували через фандрейзингову платформу UNITED24 понад 200 мільйонів гривень, щоб допомогти рятувальникам на Херсонщині”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що до платформи долучилися нові амбасадори, на фронт передали понад 500 безпілотників, відбудовано інфраструктурні об’єкти, закрито важливі збори. 

Нагадаємо, у травні актор Міша Коллінз долучився до платформи United24. Він буде займатися напрямком розмінування.

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