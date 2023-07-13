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Протягом минулої доби, 12 липня, окупаційні війська 16 разів атакували Донецьку область.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, армія РФ накрила вогнем 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, селища Велика Новосілка, Гостре, Очеретине, селах Пречистівка, Бердичі, Званівка, Благодатне, Богоявленка.

Ворог гатив з авіації, РСЗВ "Град" і "Смерч", артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 18 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, господарчу споруду, гараж, автомобіль, об’єкт інфраструктури.

Авіаудару росіяни завдали по Званівці. Поранено пʼятьох цивільних осіб, пошкоджено багатоквартирний будинок. З "Градів" обстріляли Торецьк, поранили людину. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарчу споруду, гараж, автомобіль. Унаслідок артилерійського обстрілу є двоє поранених у селі Бердичі Очеретинської територіальної громади.

Нагадаємо, впродовж 10 липня російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Під вогнем окупантів перебували міста Авдіївка, Торецьк, Сіверськ, селище Велика Новосілка, Гостре, села Соловйове, Бердичі, Предтечине, Благодатне, Білогорівка. Є загиблі та поранені.