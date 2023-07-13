Протягом доби Росія атакувала 12 областей України. У Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській вночі працювала ППО

У Хмельницькій області сьогодні вночі під час повітряної тривоги ППО збили російську ракету. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

Київську область вночі атакували ударними безпілотниками. Працювала ППО. Влучань не зафіксовано. Постраждалі та пошкодження будівель відсутні. Падіння уламків зафіксовано між населеними пунктами без наслідків. В столиці падіння уламків збитих дронів спричинило пошкодження житлових будинків в декількох районах міста. Є постраждалі. Дані уточнюються.

У Кіровоградській області ППО знищила чотири дрони. Попередньо – без постраждалих і влучань в цивільну інфраструктуру. Дані уточнюються.

У Чернігівській за добу було три обстріли (19 вибухів). Сновська громада Корюківського району – сім вибухів від мінометного обстрілу. Семенівська громада Новгород-Сіверського району – чотири вибухи від мінометного обстрілу. Новгород-Сіверська громада – вісім вибухів від ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань.

У Луганській окупанти вчора намагалися просунутися у Сватівському районі, атакуючи в районі Новоселівського, але із втратами в особовому складі вимушені були відійти. Вдарили по Невському, Білогорівці та території Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 103 обстріли (487 снарядів).

У Харківській вчора ворог двічі з артилерії обстріляв Одноробівку Богодухівського району. Пошкоджено гараж, господарчі споруди, шість приватних будинків, автомобіль, сталися пожежі. Також росіяни обстріляли Відродженівське з ракетних систем залпового вогню "Град" та мінометів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Внаслідок обстрілів Дворічної поранення зазнав 67-річний чоловік. Вчора на виїзді з Балаклії Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Госпіталізований з пораненням.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив обстріли прикордоння. Зафіксовано 33 вибухи – з мінометів, гранатометів та артилерії. Окупанти обстріляли чотири територіальні громади – Білопільську, Великописарівську, Краснопільську, Серидино-Будську. Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 165 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. Без наслідків.

У Запорізькій за минулу добу окупанти завдали 80 ударів по 14 населених пунктах. Зафіксовано 72 артилерійські обстріли Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Степногірська та інших прифронтових сіл, а також пʼять ударів безпілотниками та два удари з РСЗВ по Новодарівці та Левадному. Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житлових будинків, господарських будівель та інших об'єктів інфраструктури. Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкту в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них вісім – діти. З них у медзакладах перебуває шестеро дорослих та семеро дітей.

У Дніпропетровській вчора ворог обстрілював Марганецьку громаду, що в Нікопольському районі. Обійшлося без жертв. Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора.

У Донецькій минулої доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів, зокрема Торецьк, Красногорівку, Костянтинівку, Авдіївку, Пречистівку, Званівку, Велику Новосілку, Новоукраїнку, Бердичі, Очеретине та інші. В результаті обстрілів пошкоджено 14 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), господарча споруда, гараж, цивільний автомобіль, будівля залізничної станції. За добу на Донеччині: вісім поранених.

У Миколаївській сьогодні вночі сили та засоби протиповітряної оборони збили ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136/131. Також сьогодні вночі в одному із населених пунктів області уламки ракети пошкодили будівлю навчального закладу та близько десяти приватних будинків. Постраждалих немає. Вчора сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили чотири ворожих БпЛА: розвідувальний "Орлан-10", ударний БпЛА "Ланцет" та два БпЛА невстановленого типу. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу ворог здійснив 76 обстрілів (487 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (33 снаряди). Окупанти поцілили у райони 26 населених пунктів області. Через обстріл будинку у Херсоні постраждало літнє подружжя. В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого. За добу через російську агресію двоє людей загинули, ще троє дістали поранення.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по 13 липня Збройні сили знищили близько 236 040 російських загарбників, за минулу добу оборонці ліквідували близько 510 осіб.