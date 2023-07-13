Сили ППО збили усі 20 "Шахедів", якими ворог атакував Україну цієї ночі

Також окупанти застосували дві крилаті та одну балістичну ракету, які теж були знищені.

У ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі вони були знищені силами ППО.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).

В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищені, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.

До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України. За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed”. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА. Загалом, ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.