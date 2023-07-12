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У Криму санаторії заповнені військовими армії РФ

Російські окупанти проходять у санаторіях реабілітацію.

У Криму санаторії заповнені військовими армії РФ

У тимчасово окупованому росіянами Криму санаторії заповнені військовими армії РФ.

Про це повідомляє правозахисна організація КримSOS.

“Згідно з наявною інформацією, російські військові проходять реабілітацію у санаторіях міст Євпаторія та Саки. Також військових вже розміщують і в санаторії містечка Партеніт”, – йдеться у повідомленні. 

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Правозахисники нагадали, що окупанти не вперше використовують кримські санаторії для власних цілей. 

Зокрема, восени 2022 року стало відомо, що росіяни вивозять викрадених дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя “на оздоровлення” до Євпаторії.

Раніше повідомлялось, що російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму. Окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову. За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.

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