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Рада оборони розгляне прохання ресторанів про роботу у Києві до 23.00, - Кличко

Підприємці просять подовжити роботу закладів на одну годину.

Рада оборони розгляне прохання ресторанів про роботу у Києві до 23.00, - Кличко
Фото: Pixabay

Міська влада розгляне звернення Національної ресторанної асоціації України до Ради оборони Києва з проханням подовжити час роботи закладів громадського харчування. 

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Телеграмі. 

"Підприємці зазначають, що подовження роботи закладів на одну годину – до 23:00, сприятиме поліпшенню економічної ситуації в місті, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди - мати роботу", - написав Кличко.

За його словами, міська влада розгляне це питання. Відбудеться зустріч з підприємцями. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці.

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Нагадаємо, що київські ресторатори та Національна ресторанна асоціація України звернулись до влади Києва з проханням продовжити роботу закладів громадського харчування до 23:00. Відповідна петиція була створена 30 червня і отримала 1983 підписи з 6000 необхідних.

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