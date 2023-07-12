На Рівненщині двоє військових загинули від підриву на міні

На півночі Рівненщини неподалік Вараша на міні підірвалися шестеро військових.
Про це повідомила речниця територіального управління ДБР Катерина Герасімук, інформує Радіо ТРЕК.
Двоє з них загинули, четверо у лікарні.
«Слідчі ДБР вивчають обставини інциденту. Проводяться невідкладні слідчі дії. Попередня кваліфікація правопорушення — порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб», — розповіла Герасімук.
За даними слідства, 10 липня близько 18:30 під час проведення мінування підступів до важливого стратегічного об’єкта регіону здетонувала одна із мін.
Нагадаємо, що у Житомирській області автомобіль наїхав на міну і підірвався. Унаслідок нещасного випадку загинув водій.