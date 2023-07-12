На Рівненщині двоє військових загинули від підриву на міні

Ще четверо - у лікарні.

На півночі Рівненщини неподалік Вараша на міні підірвалися шестеро військових.

Про це повідомила речниця територіального управління ДБР Катерина Герасімук, інформує Радіо ТРЕК.

Двоє з них загинули, четверо у лікарні.

«Слідчі ДБР вивчають обставини інциденту. Проводяться невідкладні слідчі дії. Попередня кваліфікація правопорушення — порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб», — розповіла Герасімук.

За даними слідства, 10 липня близько 18:30 під час проведення мінування підступів до важливого стратегічного об’єкта регіону здетонувала одна із мін.

Нагадаємо, що у Житомирській області автомобіль наїхав на міну і підірвався. Унаслідок нещасного випадку загинув водій.