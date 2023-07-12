Норвегія передає Україні дві установки NASAMS і ще тисячу мінідронів Black Hornet (оновлено)

Норвегія передає Україні дві установки NASAMS і ще тисячу мінідронів Black Hornet.

Зокрема, Міноборони Норвегії повідомило про передачу мінідронів.

“Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень. Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових наборів безпілотників”, – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що українська влада звернулася з проханням надати цей вид обладнання для використання в боротьбі з російським вторгненням.

Цей безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей.

За словами міністра оборони Бйорна Арільда Грама, він простий в експлуатації, його важко виявити та особливо добре підходить для бою в міських районах.

Також повідомляється, що військові нанодрони визначаються як невеликі дрони вагою до 50 грамів. Black Hornet важить 32 грами. З початку 2007 року понад 14 000 дронів Black Hornet у різних версіях було поставлено більш ніж 40 клієнтам по всьому світу, причому США є найбільшим замовником. Норвегія виробила свій перший Black Hornet у 2015 році, і зараз ці безпілотники широко представлені в армії.

Оновлено. Також міністерство оборони Норвегії повідомило про передачу Україні двох установок NASAMS.

“Норвегія передає Україні пакет для підтримки NASAMS, що містить два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це приведе до забезпечення витривалості та гнучкості роботи вже наданих систем ППО України”, - цитує відомство міністра оборони Бйорна Арільда Грама.

LB.ua повідомляло у квітні, що ЗРК NASAMS за п'ять місяців збили понад 100 російських ракет і дронів. Перший NASAMS почали використовувати в листопаді 2022 року.

Нагадаємо, Норвегія збільшить військову підтримку України. Її загальна вартість зросте до 960 мільйонів доларів.

Раніше Норвегія та Данія домовилися передати Україні ще 9 тисяч артилерійських снарядів. Норвегія надішле снаряди, а Данія − запали та метальні заряди.