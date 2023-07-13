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​Із Краматорська евакуювали багатодітну сім’ю з трьома котами, п’ятьма собаками, двома козенятами та коровою

Зараз усі вони перебувають у безпечному місці.

Зоозахисники евакуювали з міста Краматорськ на Донеччині багатодітну сім'ю з 11 тваринами. Про це повідомила організація UAnimals.

"Нам вдалося евакуювати з Краматорська багатодітну сім’ю з трьома котами, п’ятьма собаками, двома козенятами та коровою. Сім’я не могла покинути своїх тварин, бо вони теж члени їхньої родини. А корова – ще й пам’ять про померлу бабусю", – йдеться в повідомленні.

Зараз родина з тваринами перебувають у безпечному місці. 

Нагадаємо, в листопаді минулого року UAnimals евакуювали бджіл, які пережили окупацію під Ізюмом.

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