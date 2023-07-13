Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, – Тарнавський

Сили оборони отримали їх нещодавно і ще не використовували на полі бою.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.

Про це Тарнавський повідомив в інтерв’ю CNN.

“Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити [ситуацію на полі бою]. Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися”, — сказав Тарнавський.

Він зазначив, що вище керівництво визначатиметься з «ділянками території, де це може бути використано».

Тарнавський наголосив на обмеженнях використання цієї зброї: його не будуть використовувати в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами. США заявили, що вони отримали щодо цього письмові гарантії від України.

Також їх використання буде відслідковуватися для можливих операцій з розмінування.

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту. Це зовсім не відповідає дійсності. Але вони дуже хвилюються”, – сказав Тарнавський.

США заявили, що рішення надати Україні касетні боєприпаси пов’язане з низьким запасом стандартних артилерійських снарядів у Києва. Постачання касетних боєприпасів є «тимчасовим», за словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана. Його припинять, коли виробництво звичайних боєприпасів вийде на достатній рівень.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков озвучив основні принципи України щодо касетних боєприпасів. Міністр підкреслив, що мета України - завдати максимальних втрат російським окупантам, аби врятувати більше життів українських громадян.

Раніше радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван сказав на брифінгу, що президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну.