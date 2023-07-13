Росіяни вранці скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний, – ОК "Південь"

Вранці 13 липня російська армія атакувала острів Зміїний.

Про це у Фейсбуці повідомило оперативне командування "Південь".

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію на Бериславщині. Зокрема, по селищу Козацьке у середу росіяни "відпрацювали" керованими авіабомбами.

Всього протягом минулої доби зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів з витратою понад 460 снарядів.

Нагадаємо, в 500-ий день від початку повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський відвідав звільнений острів Зміїний і вшанував полеглих бійців.

Російські окупанти захопили Зміїний 24 лютого 2022 року. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців узяли в полон. Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема, ракетні комплекси.

У червні минулого року Сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

На початку липня 2022-го українські захисники підняли на острові прапор України. Цьогоріч у лютому розвідка заявила, що частина захисників острова Зміїний, як і значна частина захисників Маріуполя, перебувають у російському полоні. Робота над їх поверненням додому продовжується.