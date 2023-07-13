Росіяни активізували переміщення особового складу і боєприпасів через "Кримський міст"

Колони вантажівок їдуть на північ, у бік фронту.

Російські військові активізували переміщення особового складу, боєприпасів і техніки через "Кримський міст".

Про це повідомляє у Telegram військовий партизанський рух "Атеш".

"Останніми днями ворог активізував перекидання особового складу, боєприпасів і техніки через «Кримський міст», що стало однією з причин заторів на ньому", – йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що загарбники використовують цивільні вантажівки для прихованого перевезення боєприпасів. Колони автомобілів направляються через "Кримський міст" та їдуть на північ, у бік фронту.

Нагадаємо, за інформацією Military Media Center, російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму. З метою відбиття потенційного наступу окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову. Також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.