Протягом 11-14 липня експерти ЮНЕСКО проводять 3D-сканування зруйнованої російською армією будівлі в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Про це повідомила у Facebook перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона наголосила, що ракетний удар по цьому об’єкту 6 липня – це черговий воєнний злочин та порушення РФ Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року.

Зібрані дані слугуватимуть підставою для подальшого визначення необхідних ресурсів для реконструкції будівлі.

"Ukrainian National Commission for UNESCO вдячна ЮНЕСКО за підтримку України", – написала Джапарова.

Нагадаємо, вночі 6 липня російська армія вдарила крилатими ракетами "Калібр" по житловій багатоповерхівці у Львові. Будівля була значно зруйнована. Очільник Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну.

Розбір завалів на місці трагедії завершився 7 липня. Внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку у Львові загалом загинули 10 осіб. Ще 48 отримали травми та поранення різного ступеня важкості.