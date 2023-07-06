Фото: тг-канал Андрія Садового

Уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. За оновленими даними від ДСНС станом на 11:00, чотири людини загинули, 37 поранені. Серед поранених – дитина. Розбір завалів триває. Евакуювали 64 людини.

Мер Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну. Зруйновано понад 50 помешкань, також є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Голова ОВА Максим Козицький зазначив, що пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів. Також пошкоджені: 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші. Пошкоджені школа та підстанція, знеструмлені абоненти.

"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму", – заявив Козицький.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, росіяни вдарили по буферній зоні у межах території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Комплекс із 17-ти житлових будинків розташований по вул. Стрийській має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930 років на вул. Стрийській, 50-76в занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Станом на 7 ранку було відомо про чотири жертви і девʼять поранених.

"Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64", – повідомили в МВС.

Фото: МВС

Спершу мер Андрій Садовий повідомив попередні дані про трьох загиблих і вісьмох поранених.

"Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили. Є постраждалі", – повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм.

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали.

Фото: тг-канал Андрія Садового

Фото: тг-канал Андрія Садового

Фото: тг-канал Андрія Садового

Фото: тг-канал Андрія Садового

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Наслідки атаки показав також президент Володимир Зеленський.

За даними Повітряних сил, ворог цієї ночі бив ракетами "Калібр". Працювала протиповітряна оборона у Львівській та Тернопільській областях. Було збито сім із десяти ракет.