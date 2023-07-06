Уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. За оновленими даними від ДСНС станом на 11:00, чотири людини загинули, 37 поранені. Серед поранених – дитина. Розбір завалів триває. Евакуювали 64 людини.
Мер Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну. Зруйновано понад 50 помешкань, також є влучання в обʼєкт інфраструктури.
Голова ОВА Максим Козицький зазначив, що пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів. Також пошкоджені: 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші. Пошкоджені школа та підстанція, знеструмлені абоненти.
"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму", – заявив Козицький.
За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, росіяни вдарили по буферній зоні у межах території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".
Комплекс із 17-ти житлових будинків розташований по вул. Стрийській має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930 років на вул. Стрийській, 50-76в занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
Станом на 7 ранку було відомо про чотири жертви і девʼять поранених.
"Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64", – повідомили в МВС.
Спершу мер Андрій Садовий повідомив попередні дані про трьох загиблих і вісьмох поранених.
"Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили. Є постраждалі", – повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм.
На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали.
Наслідки атаки показав також президент Володимир Зеленський.
За даними Повітряних сил, ворог цієї ночі бив ракетами "Калібр". Працювала протиповітряна оборона у Львівській та Тернопільській областях. Було збито сім із десяти ракет.