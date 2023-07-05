Головне за день. Середа, 5 липня

Вибухи і стрілянина в Шевченківському суді Києва, 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, прощання з Вікторією Амеліною у Львові. Яким запам’ятається 497-й день повномасштабної війни.

У Шевченківському районному суді Києва чоловік підірвав вибуховий пристрій. За повідомленнями ЗМІ, це зробив Ігор Гуменюк, обвинувачуваний у скоєнні теракту під Верховною Радою у 2015 році. Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе.

Гуменюка доставили на чергове засідання суду по справі, що розслідується вже вісім років. За попередніми даними, він після засідання підірвав невідому вибухівку у вбиральні та нібито спробував утекти. Караульні зупинили його пострілом у повітря. Після цього він зачинився у приміщенні конвою. При штурмі пролунав ще один вибух, внаслідок якого Гуменюк загинув, а двоє бійців КОРД були поранені.

За вказівкою міністра внутрішніх справ у Національній гвардії розпочато службове розслідування за фактом подій, які трапилися у Шевченківському суді.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за добу відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 липня – в нашій новині.

Українські військові системно вибивають російських окупантів з позицій на Таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що наші бійці мають успіхи. Впродовж доби артилерійські підрозділи виконали 1541 вогневе завдання. За останню добу втрати противника вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Також було знищено 25 одиниць військової техніки ворога. Зокрема дві бойові броньовані машини, три гармати Д-30, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" та автомобільну техніку. Наші військові також знищили дев'ять складів боєприпасів росіян.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам", - написав командувач.

5 липня у Львові пройшла церемонія прощання з Вікторією Амеліною, повідомляє кореспондент LB.ua.

Українська письменниця Вікторія Амеліна народилася у Львові, була членкинею Українського ПЕН, з початком російсько-української війни документувала воєнні злочини. Письменниця отримала важкі поранення 27 червня внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами Краматорська. Її серце зупинилося 1 липня у лікарні у Дніпрі.

О 15:00 у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла відбулись чин похорону та міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховали Вікторію Амеліну на Личаківському кладовищі. На церемонії були присутні представники львівської міської та обласної адміністрацій, друзі та колеги як по IT сектору, так і по літературі. Перед могилою гурт «Пиріг і Батіг» виконав пісню на вірші улюбленого поета Вікторії Василя Стуса.

Більше інформації і світлини — в новині.

Будь-які консультації на тему колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виключені, заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

"У світлі того кроку, який уже зроблено, наступні кроки вже нецікаві. Це сумна реальність. Жодних консультацій щодо Саакашвілі починати не можна", - сказав Кобахідзе.

Він прокоментував рішення України, згідно з яким посол Грузії має повернутися до Тбілісі та проконсультуватися з владою щодо питання передачі Саакашвілі Україні.

"Щоденно наш посол залишався в Києві, столиці України, і багато чим займався, його роль у гуманітарній, політичній підтримці була дуже важливою. З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим. Однак, крім цього, ми також не збираємося відповідати коментарями. Ми вважаємо за краще залишатися в режимі односторонньої дружби з українською владою", - сказав Кобахідзе.

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