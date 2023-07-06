Головне за день. Четвер, 6 липня

20 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, обмін полоненими, Зеленський в Болгарії та Чехії. Яким запам’ятається 498-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник, як і раніше, зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу там відбулось 20 бойових зіткнень.

Росія застосувала для ракетних обстрілів України 10 "калібрів", сім із яких вдалося збити, а також завдала 41 авіаудар і здійснила 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях і три станції радіоелектронної боротьби.

Українські військові продовжують звільняти захоплені росіянами території. З початку повномасштабної війни РФ проти України Збройні Сили звільнили вже близько 1 900 населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 липня – в нашій новині.

Російські війська вдарили по залізничній станція "Одноробівка" в Богодухівському районі Харківської області.

Повністю знищено вокзал, почалася масштабна пожежа, повідомили в Офісі генерального прокурора. Згодом у МВС уточнили, що будівля вокзалу не працювала. Жертв і поранених немає.

Вдалося повернути з полону додому 45 українських воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед визволених - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону.

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них - герой", - зазначив Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед визволених бранців - 20 представників Збройних Сил (зокрема, 10 - із тероборони), 10 нацгвардійців, четверо прикордонників і один військовий моряк.

"Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.

У штабі додали, що деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції.

Також додому повернули незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару. "Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - зазначив Єрмак.

Сьогодні, 6 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим. Володимир Зеленський зокрема критикував свого болгарського колегу за проросійську позицію щодо війни в Україні.

Під час зустрічі Радев пояснював, що "воєнного рішення не існує" і що "все більше зброї не вирішить". "Не дай Боже, щоб з вами сталася якась трагедія, і ви б опинилися на моєму місці. А якщо люди зі спільними цінностями не допоможуть, що робитимете ви? Ви би сказали: Путін, будь ласка, захопи територію Болгарії?" - сказав український президент.

Зеленський додав, що це право Радева не підтримувати допомогу Україні. "Але мені дуже хотілося б, щоб ви мене правильно зрозуміли". - зауважив глава держави.

Докладніше – в новині.

У Празі Володимир Зеленський зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом.

Крім того, президент України планував провести у Чехії ще низку зустрічей.

Завтра Володимир Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони проведуть зустрічі тет-а-тет, відбудуться і зустрічі делегацій.

Сторони обговорять останні події у російсько-українській війні, "зернову ініціативу", термін дії якого закінчується 17 липня, а також відносини між двома державами.

ЮНЕСКО засудила російський обстріл історичної будівлі у Львові, яка розташована у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини "Львів – Ансамбль історичного центру".

Організація заявила, що напад порушує Конвенцію про охорону всесвітньої спадщини, а також Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей. ЮНЕСКО висловила співчуття сім’ям загиблих, а також підтримку постраждалим і нагадала про зобов'язання держав-учасниць, які не повинні вживати жодних навмисних заходів, що могли б завдати шкоди культурній і природній спадщині, розташованій на території інших країн-учасниць конвенції.

Як повідомлялося, уночі 6 липня Росія атакувала Львівщину ракетами "Калібр". Внаслідок обстрілу шість людей (за останніми даними) загинули, десятки поранені.

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