Генштаб ЗСУ - про російські обстріли України: 10 "калібрів", 41 авіаудар і 42 обстріли з РСЗВ за добу

Росія застосувала для ракетних обстрілів України 10 "калібрів", сім із яких вдалося збити, а також завдала 41 авіаудар і здійснила 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби тут відбулось 20 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях і три станції радіоелектронної боротьби.

Ситуація на фронті станом на 18.00 6 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність. Завдали авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, в районах Старих Вирків, Іскрисківщини, Катеринівки, Запсіля Сумської області та Чернещини, Одноробівки та Гоптівки Харківської області;

та росіяни зберігають військову присутність. Завдали авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, в районах Старих Вирків, Іскрисківщини, Катеринівки, Запсіля Сумської області та Чернещини, Одноробівки та Гоптівки Харківської області; на Куп’янському українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів загарбників зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області;

українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів загарбників зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області; на Лиманському за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити українські війська із займаних позицій в районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Кармазинівки і Невського Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове Роздолівка - Донецької;

за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити українські війська із займаних позицій в районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Кармазинівки і Невського Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове Роздолівка - Донецької; на Бахмутському українські захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори. Росіяни завдали авіаційного удару поблизу Іванівського Донецької області. Разом з тим наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області;

українські захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори. Росіяни завдали авіаційного удару поблизу Іванівського Донецької області. Разом з тим наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області; на Авдіївському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області;

Сили оборони відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдали авіаційного удару біля Вугледара. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдали авіаційного удару біля Вугледара. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Здійснили артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка, Мала Токмачка Запорізької області; Зміївка, Антонівка, Приозерне Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, 6 липня уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові, є жертви. За даними Повітряних сил, ворог цієї ночі бив ракетами "Калібр". Працювала протиповітряна оборона у Львівській та Тернопільській областях.

Тим часом українські військові продовжують захоплені росіянами території. З початку повномасштабної війни РФ проти України Збройні Сили звільнили вже близько 1 900 населених пунктів.