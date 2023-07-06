​ Український оборонний комплекс розробляє два проєкти ЗРК

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що український оборонний комплекс розробляє два проєкти зенітних ракетних комплексів під час війни.

Про це повідомляє у Telegram міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

“Ми маємо кілька проєктів в роботі, по яких активізували роботу. За останній місяць по двох проєктах пройшли перші льотні випробування. Обоє успішні. До готовності ще далеко, але ми робимо все для прискорення роботи“, – зазначив міністр.

Під “активізацією роботи” Камишін, імовірно, має на увазі продовження розвитку ще довоєнних розробок, пише Мілітарний.

Заява про проведення перших льотних випробувань дає зрозуміти, що обидва проєкти вже пройшли початкову стадію проєктування та перебувають на етапі перших прототипів.

ЗРК “Корал”

Міністр не озвучив деталей та назв перспективних зразків озброєння, проте на прикріпленій до повідомлення ілюстрації зображено зенітну ракету середньої дальності “Корал”. Невідомо, її обирали спеціально чи випадково.

Дослідну конструкторську роботу для розробки комплексу веде з 2016 року державне конструкторське бюро “Луч” – за рішенням тогочасного міністра оборони України Степана Полторака.

Із публічних заяв виробника відомо, що проєктна дальність ураження цілей зенітною ракетою сягатиме 30-40 кілометрів, а її максимальна висота становитиме 10 кілометрів. Останній параметр дещо дивний, адже усі зенітні ракети з аналогічною дальністю мають “стелю” приблизно 20 кілометрів. Імовірно, занижений параметр був озвучений з розрахунку мінімальних висотних характеристик, які планують досягти.

Керівник ДККБ “Луч” неодноразово наголошував, що великий відсоток вузлів та агрегатів нової ракети вже готовий, адже їхні технології були відпрацьовані на попередніх проєктах. Йдеться про твердопаливний двигун, систему самонаведення, управління імпульсними двигунами корекції, інерційну систему.

Для ракети розроблялось дві змінні голови самонаведення: активна радіолокаційна та теплова.

РК-10

Серед низки проєктів ЗРК, що перебували на етапі розробки, своєю готовністю вирізняється зенітний ракетний комплекс малої дальності з ракетою РК-10, яку також розробляє ДККБ “Луч”.

У грудні 2021 року, за два місяці до російського вторгнення, виробник опублікував відео вогневих випробувань комплексу.

Засіб наведення та керування ракетою залишився традиційним для виробів КБ "Луч" – по лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі. Очікується, що новий комплекс зможе боротись із повітряними цілями у прямій зоні видимості на відстані до 10 км та висоті до 5 км.

Схема виробництва ракет РК-10 сильно перетинається із вже налагодженим виробництвом керованих ракет РК-2 до протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”. Це дозволило б одразу запустити серійне виробництво на вже готових потужностях.

ЗРК з ракетою RIM-7

Також є імовірність модернізації радянських ЗРК, таких як “Куб” та “Бук”, для використання американських зенітних ракет AIM-7 Sparrow. Про передачу цих ракет стало відомо наприкінці травня цього року.

Інтеграція західних ракет на платформу радянських комплексів є вимушеним рішенням в умовах зростання дефіциту боєкомплекту, котрий безупинно витрачається для збиття російських крилатих ракет та дронів. Натомість AIM-7 є незатребуваними у великих кількостях на складах союзників.

Ракета AIM-7 здатна збивати цілі на максимальній дальності 19 км і на висоті до 15 км.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков опублікував фото самохідної артилерійської установки "Богдана" українського виробництва і наголосив, що таких гармат у ЗСУ буде більше.