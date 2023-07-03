Резніков опублікував фото САУ "Богдана"

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував фото самохідної артилерійської установки "Богдана" українського виробництва і наголосив, що таких гармат у ЗСУ буде більше.

Про це повідомляється у Twitter Резнікова.

"Українці дуже гостинна нація. Як бачимо на фото, конструкція української 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" передбачає зручний стіл, за яким екіпаж зможе смачно поїсти. Таких гармат у нас буде більше!", - написав Резніков.

САУ "Богдана" - це українська самохідна колісна гаубиця, яка стала першою, розробленою під натівський калібр 155 мм. Даний калібр є стандартом для польової артилерії країн-учасниць НАТО на відміну від калібру 152 мм, який був прийнятий ще за часів СРСР.

САУ побудована на шасі КрАЗ зі спареною броньованою кабіною, розрахованою на екіпаж з п'яти осіб. Має автоматизовану систему наведення на контролерах виробництва Siemens і систему автоматичної подачі на 6 боєприпасів. Управління зарядкою, наводженням і стрільбою може проводитися як з кабіни, так і зовні.

Вже в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну дослідний зразок був переданий українським військовим. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що САУ "Богдана" працювала по захопленому острову Зміїний і зіграла важливу роль в його звільненні від росіян.

У січні 2023 року Резніков повідомив, що українська САУ “Богдана” калібру 155-мм успішно пройшла випробування на полі бою.