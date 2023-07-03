Жителя Ізюма госпіталізували внаслідок вибуху невідомого предмета

Його доставили до медзакладу з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей.

3 липня в Ізюмі на Харківщині близько 16:00 в руках у чоловіка вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Потерпілий – 1991 року народження. Чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей.

В ОВА наголосили жителям регіону – якщо ті знайшли невідомий предмет, в жодному разі не можна його торкатися, а негайно телефонувати на 101 чи 102.

Нагадаємо, нещодавно у Чугуївському районі Харківської області житель підірвався на міні російських окупаційних військ. А напередодні у Херсонській області під час польових робіт на російській вибухівці підірвався трактор.