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​Через російські обстріли троє жителів Херсонщини отримали поранення

Двоє перебувають у лікарні.

​Через російські обстріли троє жителів Херсонщини отримали поранення
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Росіяни обстріляли 3 липня Станіславську громаду Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Військові РФ вдарили близько 13.30 з артилерії по одному зі сіл громади. У результаті було поранено трьох жителів, двох із них госпіталізували.

Також пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди.

Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 липня, окупанти здійснили 85 обстрілів Херсонської області, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та безпілотників. Шестеро цивільних поранені, зокрема дитина.

Нині під ворожий обстріл потрапили Суми. Є потерпілі.

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