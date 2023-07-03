​Через російські обстріли троє жителів Херсонщини отримали поранення

Росіяни обстріляли 3 липня Станіславську громаду Херсонщини.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Військові РФ вдарили близько 13.30 з артилерії по одному зі сіл громади. У результаті було поранено трьох жителів, двох із них госпіталізували.
Також пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди.
Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, за минулу добу, 2 липня, окупанти здійснили 85 обстрілів Херсонської області, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та безпілотників. Шестеро цивільних поранені, зокрема дитина.
Нині під ворожий обстріл потрапили Суми. Є потерпілі.