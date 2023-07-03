Президент привітав воїнів із Днем Зенітних ракетних військ

"Дякую за те, що тримаєте наше небо, за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя".

Володимир Зеленський привітав із професійним світом воїнів Зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

"День Зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. День тих, хто захищає наше небо, рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста та села від ворожих атак", – написав президент у Telegram.

"Ваша робота надихає, ваш професіоналізм і влучність не лишають окупантам жодного шансу. Дякую за те, що тримаєте наше небо, за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя! Слава Зенітним ракетним військам! Слава Україні", – додав глава держави.

Нагадаємо, учора Володимир Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом.