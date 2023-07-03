На окупованій Херсонщині можливі епідемії через підтоплення цвинтарів та скотомогильника

Підтоплення кладовищ, скотомогильника та біометричної ями внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, може спричинити епідемії та окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На території, що була підтоплена внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біометрична (біотермічна яма).

Відповідні дані є у внутрішніх документах окупаційної адміністрації ТОТ Херсонської області, які є в розпорядженні Центру Національного Спротиву. Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях.

Нагадуємо, 6 червня 2023 року російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Після цього окупанти відмовили в евакуації місцевим мешканцям, внаслідок чого сотні з них загинули.