ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованій Херсонщині можливі епідемії через підтоплення цвинтарів та скотомогильника

На підтопленій території розташовані 12 кладовищ.

На окупованій Херсонщині можливі епідемії через підтоплення цвинтарів та скотомогильника
Фото: Збройні сили України

Підтоплення кладовищ, скотомогильника та біометричної ями внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, може спричинити епідемії та окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На території, що була підтоплена внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біометрична (біотермічна яма).

Відповідні дані є у внутрішніх документах окупаційної адміністрації ТОТ Херсонської області, які є в розпорядженні Центру Національного Спротиву. Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадуємо, 6 червня 2023 року російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Після цього окупанти відмовили в евакуації місцевим мешканцям, внаслідок чого сотні з них загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies