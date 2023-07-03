Збройні сили звільнили 28,4 кв. км територій за минулий тиждень

На сході України тривають як наступальні, так і оборонні дії. Збройні сили рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, противник намагається витіснити ЗСУ із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої. За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв.км.

Водночас кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі:

позаминулий тиждень – 6 457 обстрілів;

минулий тиждень – 11 753 обстріли.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

ЗСУ зокрема вели наступальні дії на напрямках: Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське. Мали успіх. За тиждень, що минув, збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень на сході.