У ВМС хочуть створити протимінний дивізіон

У військово-морських силах уже мають два протимінні кораблі, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze.

У Військово-морських силах ЗСУ хочуть створити протимінний дивізіон, аби гарантувати безпеку цивільного судноплавства.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

“Ми рухаємося вперед, і що стосується подальших перспектив, то зараз обговорюється створення повноцінного протимінного дивізіону, бо одне з головних наших завдань – це забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторіях наших морів”, − сказав він.

Речник додав, що ВМС уже мають два протимінні кораблі, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze.

“І сподіваємося, що мінімум чотири одиниці таких буде. Ще два кораблі ми очікуємо від Нідерландів”, − сказав Плетенчук.

Він зауважив, що повноцінна операція з розмінування акваторії – це дуже складна операція, яка потребує низки сприятливих факторів, насамперед − припинення бойових дій.

Нагадаємо, командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що країни, які є членами НАТО, у перспективі можуть долучитися до процесу розмінування Чорного моря. Штаб вже розробляє відповідні операції, аби за першої нагоди розпочати протимінну операцію. Він зауважив, що у зв’язку з підривом росіянами дамби на Каховській ГЕС кількість мін у Чорному морі збільшилася в рази.