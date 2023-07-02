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Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Їхній загальний залп становить до 16 “Калібрів”.

Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Фото: з відкритих джерел

У Чорному морі зараз на бойовому чергуванні залишилося два надводні ракетоносії російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Їхній загальний залп становить до 16 “Калібрів”.

“Рівень ракетної небезпеки − дуже високий. До сигналів повітряної тривоги ставимось свідомо і відповідально”, − закликали військові.

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Нагадаємо, що у ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 8 іранськими ударними дронами типу "Shahed" та 3 крилатими ракетами "Калібр". Всі повітряні цілі були знищені силами ППО.

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