Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

У Чорному морі зараз на бойовому чергуванні залишилося два надводні ракетоносії російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Їхній загальний залп становить до 16 “Калібрів”.

“Рівень ракетної небезпеки − дуже високий. До сигналів повітряної тривоги ставимось свідомо і відповідально”, − закликали військові.

Нагадаємо, що у ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 8 іранськими ударними дронами типу "Shahed" та 3 крилатими ракетами "Калібр". Всі повітряні цілі були знищені силами ППО.