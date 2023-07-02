На нараді також обговорили проміжні результати програми морських дронів.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 липня, відвідав Одеську область.

Про це Зеленський написав у Facebook.

Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи.

"Доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період", - написав він.

За його словами, на нараді також обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

Нагадаємо, що наступного року корвет "Іван Мазепа" має увійти до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України.