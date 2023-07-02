Президент привітав із професійним святом Військово-морські сили

Президент України Володимир Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Наші героїчні Військово-Морські сили Збройних Сил України! Колись ворог вважав, нібито українські ВМС не чинитимуть опору, але... Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі, що до українських берегів їм не підійти. Слава українським Військово-Морським силам!" – написав глава держави.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських воїнів з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ.

День ВМС ЗСУ встановлений 12 червня 2015 року указом президента України Петра Порошенка. Його святкують в першу неділю липня.