Окупанти обстріляли за минулу добу 11 областей України, – ОВА

Є загиблі та поранені.

Російські війська за добу здійснили атаки на 11 областей України, застосовували ударні дрони, авіацію, важку артилерію, міномети, РСЗВ.

Про ситуацію у регіонах України станом на 9:00 ранку 2 липня повідомили ОВА.

Київська область. Уночі ворог атакував Київщину безпілотниками. Усі цілі збиті, влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. Чоловік зазнав поранення ноги. Детальна інформація щодо наслідків нічної атаки уточнюється.

Чернігівська область. За добу росіяни тричі обстріляли з мінометів та артилерії Новгород-Сіверський район. У селі Семенівської громади через влучання сталась пожежа в будинку, горіли господарчі споруди.

Сумська область. Учора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів регіону. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади. В Есманській громаді пошкоджено лінію електропередач. У Миропільській громаді пошкоджено приватне домогосподарство, трактор.

Запорізька область. Війська РФ здійснили 58 обстрілів 18 населених пунктів регіону. Ворог атакував передмістя обласного центру, чотири ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі росіяни били із РСЗВ по Левадному, 52 артилерійські удари здійснили по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах.

Зафіксовано руйнування 18 цивільних об'єктів: будинки, господарчі споруди, освітній заклад, автівки. Під час мінометного обстрілу постраждав 27-річний житель Степногірська. У Преображенці поранені чоловіки віком 39 та 62 роки.

Дніпропетровська область. По Нікополю вчора росіяни випустили 10 снарядів. Пошкоджені їдальня, адміністративна будівля, церква, вісім приватних будинків, дві господарчі споруди, авто.

Харківська область. На Слобожанському напрямку російська армія завдала авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківського району. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли Удів Богодухівського району, Пильної Харківського району, Вовчанська і Бударок Чугуївського району, Чугунівки, Одрадного і Кам'янки Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.

Вчора війська РФ обстріляли Балаклію Ізюмського району касетними боєприпасами. Жінка віком 67 років госпіталізована з пораненнями. 73-річна жінка з осколковим пораненням самостійно звернулася до медиків пізніше, лікується амбулаторно. Пошкоджено чотири житлові будинки, господарчу споруду, лінію електропередач і залізничну колію. У селі Богодарово Ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор.

Луганська область. Загарбники з артилерії обстрілюють населені пункти, зокрема Невське, Діброву та Білогорівку. По Білогорівці ворог завдав авіаційного удару. За добу росіяни 98 разів обстріляли Луганщину, випустили 436 снарядів.

Донецька область. Загарбники обстріляли Авдіївку, Торецьк, Ямпіль, Богоявленку, Ласточкине, Рай-Олександрівку. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 5 багатоквартирних), дві школи, будівлю сільської ради, центр соціальної реабілітації, амбулаторію, дві ЛЕП, газопровід. За добу на Донеччині одна людина загинула і троє були поранені.

Миколаївська область. Вночі сили протиповітряної оборони знищили два ударні БпЛА типу Shahed-136/131. За попередніми даними, вчора на Миколаївщині ППО збила два безпілотники-розвідники.

Херсонська область. За добу ворог здійснив 86 обстрілів (випустив 475 снарядів), з них по Херсону - 5 обстрілів (27 снарядів). Російські військові поцілили у райони 31 населеного пункту.

У Херсоні снаряд влучив у будинок. Поранені 9-річна дівчинка і 15-річний хлопець. Важкі травми дістала 72-річна жінка. Через обстріл села Милове поранень зазнала 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу села Михайлівка Новоолександрівської громади поранено 70-річного чоловіка.