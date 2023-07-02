Минулої доби, 1 липня, російська армія завдала 58 ударів по Запорізькій області. Через ворожі атаки поранення дістали троє чоловіків.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив 58 обстрілів по території 18 мирних населених пунктів: атакував передмістя обласного центру, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі бив з РСЗВ по Левадному, 52 артилерійські удари здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах", – йдеться у повідомленні.

Фото: Юрій Малашко

Під час мінометного обстрілу постраждав 27-річний житель Степногірська. В Преображенці поранень зазнали чоловіки 39 та 62 років. Їх оперативно передали медикам.

Унаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань 18 цивільних об'єктів: будинки, господарчі споруди, освітній заклад, автівки.

Нагадаємо, протягом доби 27 червня російські війська здійснили 77 атак по 16 містах і селах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще 9 отримали поранення.