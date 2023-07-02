Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини поранення отримали п'ятеро людей

За минулу добу, 1 липня, противник здійснив 86 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 27 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Через російську агресію п'ятеро людей (з них – троє дітей) дістали поранення.

Нагадаємо, протягом доби 30 червня російські окупанти здійснили 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА. По Херсону окупанти випустили 5 снарядів. Є влучання у житлові квартали. Про загиблих та поранених інформація не надходила.