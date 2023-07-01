Головне за день. Субота, 1 липня

Понад 30 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС, нові антиросійські санкції, візит прем’єра Іспанії Санчеса. Яким запам’ятається 493-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський провів виїздне Ставки Верховного головнокомандувача.

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога. Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС. Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач «Волині» Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз", - написав Зеленський у фейсбуці.

У засіданні також брали участь президент «Енергоатома» Петро Котін і директор станції Павло Ковтонюк.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Противник завдав 22 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 1 по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 2 артилерійських засоби на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони, станцію РЕБ та ще один важливий об’єкт окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 липня – в нашій новині.

Російські окупанти вдень 1 липня вдарили по житлових кварталах Херсона.

За словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, один зі снарядів влучив у будинок. У результаті були поранені двоє дітей - 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надали їм необхідну допомогу.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 29 червня підвищила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, не погодивши це питання з урядом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення. Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду”, – йдеться в повідомленні.

Денис Шмигаль додав, що сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню РНБО про нові санкції проти осіб, пов’язаних з Росією та війною проти України.

У переліку підсанкційних осіб - нафтопереробні заводи, пов'язані з "Лукойлом", "Газпром нафтою", а також структури із галузі авіабудування.

Докладніше – в нашій новині.

У Верховній Раді сьогодні виступив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який сьогодні вранці прибув до Києва.

Санчес зокрема наголосив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомоги на 55 млн євро.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", - сказав прем'єр.

Україна проти початку переговорів з Росією в разі повернення до кордонів, які існували станом на початок 24 лютого 2022 року. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Це не наші кордони, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантом. І тому, ми ще раз підкреслюємо, Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно міжнародного права", - наголосив Зеленський.

Також президент підкреслив, що так само Україна не піде на компроміс щодо вступу до НАТО.

Подробиці – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі в Києві 1 липня 2023 року, яка збіглася з першим днем головування Іспанії в Раді Європейського Союзу, ухвалили спільну декларацію.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!