Президент Володимир Зеленський наголосив, що всі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та всього світу. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні ж опублікований черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну. Зокрема, є санкції проти майже 300 юридичних і майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України та всього світу", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні з візитом в Україні був прем’єр-міністр Іспанії Санчес. Символічно, бо візит відбувся в перший день початку іспанського головування в Раді Євросоюзу.

"Це однозначно свідчить про нову реальність. Наш спільний європейський дім завжди не можна було уявити повноцінним без України. І зараз же ми досягли й на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються. Цей візит пана Прем’єр-міністра Санчеса говорить і про пріоритети іспанського головування, і про нашу співпрацю. Я дякую тобі, Іспаніє, за підтримку – оборонну, політичну, економічну! Окремо хочу подякувати за повагу й допомогу нашим людям, які знайшли прихисток в Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди поверталися додому, в Україну", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що разом із Санчесом вони підписали спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України.

"Це вже 21-ша така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі… Бельгія, Данія, наші друзі з Естонії, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, це Латвія, це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія та Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція. Дякую всім вам!", - сказав президент.

Він також подякував і тим державам, із якими в нас поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі.

Нагадаємо, раніше Велика Британія також оголосила про заборону особам і компаніям, пов’язаним із Кремлем, доступу до британської юридичної експертизи.

у середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.