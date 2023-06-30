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​Зеленський заявив, що деякі держави заблокували його запрошення прем'єру Іспанії долучитися до саміту в Брюсселі

Президент сказав, що йдеться про "деякі країни Латинської Америки".

​Зеленський заявив, що деякі держави заблокували його запрошення прем'єру Іспанії долучитися до саміту в Брюсселі
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Деякі держави заблокували запрошення прем'єру Іспанії Педро Санчесу від Президента України Володимира Зеленського долучитися до саміту ЄС та Латинської Америки.

Про це Зеленський сказав в етері державного телеканалу ТВЕ, передає The Guardian.

Глава держави додав, що йдеться про "деякі країни Латинської Америки".

За словами Зеленського, Україна сподівається використати головування Іспанії в ЄС, щоб спробувати "завоювати вплив" у Латинській Америці.

"Ми маємо формулу миру, і Педро нас дуже підтримує. Він має постійний діалог з Латинською Америкою, і до нього прислухаються, це факт. Але скажу відверто, що деякі країни Латинської Америки блокують це рішення та це запрошення", — сказав Президент.

Зеленський наголосив, що хоче, аби ці держави " не лише приєдналися до формули миру, а й виступили проти війни".

Саміт ЄС та Латинської Америки у Брюсселі має відбутися у середині липня.

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Нагадаємо, у суботу, 1 липня, Україну відвідає прем'єр Іспанії Педро Санчес. Це, до речі, буде перший день головування Іспанії в Євросоюзі. 

Нещодавно у Данії відбулася зустріч із представниками держав, які відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну. Захід організувала Україна. Серед запрошених були Індія, Південна Африка та Бразилія.

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