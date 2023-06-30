​Зеленський заявив, що деякі держави заблокували його запрошення прем'єру Іспанії долучитися до саміту в Брюсселі

Президент сказав, що йдеться про "деякі країни Латинської Америки".

Деякі держави заблокували запрошення прем'єру Іспанії Педро Санчесу від Президента України Володимира Зеленського долучитися до саміту ЄС та Латинської Америки.

Про це Зеленський сказав в етері державного телеканалу ТВЕ, передає The Guardian.

Глава держави додав, що йдеться про "деякі країни Латинської Америки".

За словами Зеленського, Україна сподівається використати головування Іспанії в ЄС, щоб спробувати "завоювати вплив" у Латинській Америці.

"Ми маємо формулу миру, і Педро нас дуже підтримує. Він має постійний діалог з Латинською Америкою, і до нього прислухаються, це факт. Але скажу відверто, що деякі країни Латинської Америки блокують це рішення та це запрошення", — сказав Президент.

Зеленський наголосив, що хоче, аби ці держави " не лише приєдналися до формули миру, а й виступили проти війни".

Саміт ЄС та Латинської Америки у Брюсселі має відбутися у середині липня.

Нагадаємо, у суботу, 1 липня, Україну відвідає прем'єр Іспанії Педро Санчес. Це, до речі, буде перший день головування Іспанії в Євросоюзі.

Нещодавно у Данії відбулася зустріч із представниками держав, які відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну. Захід організувала Україна. Серед запрошених були Індія, Південна Африка та Бразилія.