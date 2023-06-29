У суботу Україну відвідає прем'єр Іспанії

Це буде перший день головування Іспанії в ЄС.

У суботу, 1 липня, Україну відвідає прем'єр Іспанії Педро Санчес.

Про це сказав у своєму виступі на засіданні Європейської ради Президент України Володимир Зеленський, йдеться на сайті глави держави.

1 липня буде перший день головування Іспанії в ЄС.

Зеленський додав, що Санчес прибуде на його запрошення.

"Уперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну. І це дуже багато говорить про те, якими важливими для нашої Європи будуть ці півроку", - додав глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Іспанія оголосила про новий пакет допомоги Україні.

Тим часом нині Україну відвідали кандидат у президенти США Майк Пенс, а також шведська екоактивістка Грета Тунберг.