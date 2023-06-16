​Іспанія надасть Україні 20 бронемашин та 2 танки Leopard 2А4, – Міноборони

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна надасть Україні 20 бронемашин, 4 танки та військовий шпиталь.

Про це Роблес повідомила учора на засіданні 13-ї Контактної групи з питань оборони Україні у форматі “Рамштайн”.

За її словами, 19 червня до Польщі прибудуть 20 гусеничних броньованих машин. Також Іспанія надасть 4 танки Leopard 2А4, які перебували на ремонті. Військова техніка буде відправлена до Польщі, а потім – до України.

Окрім того, Іспанія надасть Україні польовий шпиталь Role 2 plus. 12 контейнерів шпиталю забезпечують потреби бригади у хірургічних, стабілізаційних та інших медичних заходах. Українські військові, які відповідатимуть за роботу шпиталю, пройдуть в Іспанії необхідне навчання.

“Підтримка Іспанією України в її прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру залишатиметься непохитною доти, доки це буде необхідно", – зазначила Маргарита Роблес.

Нагадаємо, у травні Роблес говорила про те, що Іспанія передасть Україні 4 бойові танки та партію бойових машин піхоти TOA M-113.

Раніше міністерка оборони сказала, що перші 6 із 10 іспанських танків Leopard для України прибули на борту транспортного судна до Польщі.

Учора відбулася 13-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. За її підсумками глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники зосередили увагу на потребах України в системах ППО.