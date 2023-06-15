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За день росіяни більше 20 разів обстріляли Сумщину, поранені діти

Троє дітей отримали поранення, одну дитину госпіталізували.

За день росіяни більше 20 разів обстріляли Сумщину, поранені діти
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні,15 червня, росіяни обстріляли Краснопільську, Білопільську, Глухівську, Есманську, Свеську та Середино-Будську громади Сумської області

 Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом 15 червня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, було зафіксовано 98 вибухів. 

Внаслідок мінометних обстрілів Глухівської громади поранення отримали 3 дітей (2010 р.н., 2013 р.н. та 2014 р.н.). Одну дитину госпіталізували, іншим надали медичну допомогу без госпіталізації.

  

Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, також по ній випустили з вертольоту 9 некерованих ракет.

Внаслідок одного з мінометних обстрілів Середино-Будської громади загорілась покрівля 2-поверхової адміністративної будівлі підприємства. Також громаду обстріляли некерованими ракетами з вертольоту.

Есманську, Свеську, Миколаївську та Краснопільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу, який відбувся 13 червня. Російська ракета забрала життя вже 13 осіб. Ще 38 осіб - поранені.

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