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В рамках групи “Рамштайн” створять ІТ-коаліцію, - Резніков

Цю ідею запропонував міністр оборони України.

В рамках групи “Рамштайн” створять ІТ-коаліцію, - Резніков
Фото: Олексій Резніков

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” учасники підтримали ідею створення ІТ-коаліції.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що запропоновану українською стороною ініціативу підтримали міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

“Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи”, - додав Резніков.

Міністр оборони України наголосив, що нова коаліція має забезпечити перемогу України, і анонсував, що це обов’язково “перетвориться на щось захоплююче”.

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.

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