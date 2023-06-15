Резніков отримав зобов’язання від союзників про початок навчань для українських пілотів на винищувачах

Спочатку навчання почнуть на F-16, цей процес очолять Нідерланди та Данія, а згодом приєднаються інші держави.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що отримав зобов’язання від союзників про початок навчань для українських пілотів на винищувачах, передає "Європейська правда".

Після засідання у форматі "Рамштайн" Резніков сказав, що спільно з партнерами Україна вибудує "конструкцію цього консорціуму винищувачів".

За його словами, спочатку навчання почнуть на винищувачах F-16. Тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Тоді приєднаються інші держави.

"Ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що ми матимемо опцію тестувати можливості там", – додав Резніков.

"Як ви знаєте, у нас є танкова коаліція, протиповітряна коаліція, артилерійська сім’я, родина РСЗВ. Тому я повністю переконаний, що у нас буде "пташина коаліція". Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи і східним щитом НАТО", – підкреслив міністр оборони України.

Нагадаємо, нещодавно Президент Зеленський повідомив, що є держави, які точно підтвердили надання Україні винищувачів F-16, і є домовленість про "потужну" кількість літаків.

Як заявила міністр оборони Нідерландів, українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 вже цього літа. Навчання розпочнеться для двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід управління радянськими МіГ-ами.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням "Рамштайну" заявив, що початок навчань українських пілотів на F-16 дає змогу надати Україні ці літаки.