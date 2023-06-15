Один зі зловмисників спробував вступити до лав Національної гвардії України.

Служба безпеки і Національна поліція України затримали двох колаборантів, які працювали в херсонській тюрмі, де росіяни утримували викрадених жителів Херсонщини.

Про це йдеться на сайті СБУ.

До окупації зловмисники працювали на меблевому комбінаті у Херсоні. Після захоплення місті загарбниками зловмисники погодилися співпрацювати з росіянами і стали "молодшими інспекторами" "Північної виправної колонії №90".

У цій тюрмі окупанти утримували, зокрема, учасників руху опору в регіоні. Колаборанти охороняли тюремні камери, в яких утримували потерпілих.

Під час звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де спробували переховуватись від правосуддя. Один із них опісля переїхав до батьків у Южноукраїнськ на Миколаївщину і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України.

Під час проведення обшуків у затриманих виявили "посвідчення" окупаційного органу РФ і фінансові "відомості" про отримання "зарплати" в російських рублях.

Зловмисникам інкримінують порушення за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Затриманим загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, на Харківщині експравоохоронець отримав 12 років за ґратами за колабораціонізм. Під час окупації Балаклії він добровільно пішов працювати у так звану народну поліцію.

А в Лимані затримали очільника філії Донбасгазу, який обігрівав казарми росіян під час окупації міста. Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж.