На Хмельниччині керівник ГО обіцяв ухилянту “непридатність” до військової служби за 16,5 тисяч доларів

За цю “винагороду” він мав здійснити вплив військово-лікарську комісію.

На Хмельниччині керівник громадської організації обіцяв ухилянту “непридатність” до військової служби за 16,5 тисяч доларів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік вимагав від особи, яка підлягає мобілізації, неправомірну вигоду у розмірі 16 500 доларів США. За цю “винагороду” він мав здійснити вплив на лікарів військово-лікарської комісії та Хмельницької обласної МСЕК для отримання фіктивних довідок про встановлення групи інвалідності. На їх підставі військовозобов’язаний знімався з військового обліку.

Правоохоронці затримали керівника громадської організації під час передачі частини неправомірної вигоди – 8 500 доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднананому з вимаганням, та обрання запобіжного заходу (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Встановлюються усі обставини злочину та причетні до протиправної діяльності особи.

Нагадаємо, нещодавно в Києві викрили підпільний "ЦНАП", який виготовляв документи для ухилянтів та хакерів. За даними співрозмовників LB.ua, серед потенційних клієнтів – і російська агентура.