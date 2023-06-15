НАБУ розшукує екснардепку Королевську

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розшукує колишню народну депутатку від фракції “Опозиційна платформа - За життя” Наталію Королевську.

Про це йдеться на сайті МВС України.

Датою зникнення зазначено 22 лютого 2023 року.

Її обвинувачують за ч. 1 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, 24 лютого цього року Рада припинила повноваження екснардепів ОПЗЖ Королевської, Солода та Волошина. За інформацією ЗМІ, Королевська та Солод перебувають в ОАЕ, а Волошин виїхав з України ще до повномасштабного вторгення Росії.

Всі троє написали заяви про дострокове складання повноважень. Хоча підставою також могла бути стаття 81, пункт 4 Конституції, що передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України. За інформацією у ЗМІ, Королевська та Солод перебувають в ОАЕ. А Волошин виїхав з України ще до повномасштабного вторгення Росії.

Раніше у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до глави парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.

У листопаді 2022 року програма “Схеми” обулікувала розслідування про те, що нардепка Королевська 16 років приховувала в деклараціях нерухомість в Підмосковʼї. Вона володіє будинком і земельною ділянкою в Росії з 2005 року.