Зеленський провів нараду з ОПУ, урядом, парламентом і Офісом Генпрокурора

"Готуємо кілька сценаріїв заради одного обовʼязкового результату", - зауважив Президент.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду зі своїм Офісом, а також урядовцями, Верховною Радою і Офісом Генерального прокурора.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

"Готуємо кілька сценаріїв заради одного обовʼязкового результату – реального, законного та справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України", - зауважив Зеленський.

Він додав, що "усі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином – агресією", тому "відповіддю на цей злочин стане спеціальний трибунал".

"Кремлівські стіни не здатні зупинити справедливість, а проти правосуддя не буває ракет", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 13 червня росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу і влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Кількість жертв перевищила десяток.

Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби Росія обстріляла Україну 16 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та чотирма іранськими ударними БпЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі.