ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков провів переговори з главою Пентагону

Обговорили потреби української армії напередодні засідання у форматі "Рамштайн".

Резніков провів переговори з главою Пентагону
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це йдеться в дописі Резнікова у твітері.

Він назвав бесіду "дуже продуктивною". Під час переговорів ішлося про потреби української армії.

"Ми звіряли нотатки напередодні наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн". Обговорили поточну ситуацію на передовій та потреби української армії", - повідомив міністр оборони України.

Резніков додав, що "наші Сили оборони досягають високих результатів на полі бою" і що "за сприяння США та інших членів коаліції вони завершать роботу і продовжуватимуть розвиватися в одну з найсильніших армій світу".

Нагадаємо, нині США виділили новий пакет військової допомоги нашій державі. Україна отримала додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, а також 15 бойових машин піхоти Bradley.

На 12-ій зустрічі у форматі “Рамштайн” Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці формату загалом виділили близько 65 млрд доларів військової допомоги Україні з метою посилення теперішніх бойових можливостей ЗСУ, а також на довгострокову перспективу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies