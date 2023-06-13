Резніков провів переговори з главою Пентагону

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це йдеться в дописі Резнікова у твітері.

Він назвав бесіду "дуже продуктивною". Під час переговорів ішлося про потреби української армії.

"Ми звіряли нотатки напередодні наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн". Обговорили поточну ситуацію на передовій та потреби української армії", - повідомив міністр оборони України.

Резніков додав, що "наші Сили оборони досягають високих результатів на полі бою" і що "за сприяння США та інших членів коаліції вони завершать роботу і продовжуватимуть розвиватися в одну з найсильніших армій світу".

Нагадаємо, нині США виділили новий пакет військової допомоги нашій державі. Україна отримала додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, а також 15 бойових машин піхоти Bradley.

На 12-ій зустрічі у форматі “Рамштайн” Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці формату загалом виділили близько 65 млрд доларів військової допомоги Україні з метою посилення теперішніх бойових можливостей ЗСУ, а також на довгострокову перспективу.